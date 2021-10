Disse har kjøpt og solgt bolig den siste uka

nyheter

Alta kommune

Rishaugjordet 26 (Gnr 40, bnr 314) er solgt for kr 885.000 fra Svendsen Geir Entreprenør As til Steffen A Strifeldt (04.10.2021)

Breverudsvingen 11 (Gnr 27, bnr 266) er solgt for kr 5.950.000 fra Øystein Johansen til Evelyn Johnsen og John Martin Ringdal (04.10.2021)

Andel av Stillaveien 62 (Gnr 35, bnr 127) er overdratt fra Marit Mathisd Guttormsen og Steinar Guttormsen til Marie V K Guttormsen (04.10.2021)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 35, bnr 229

Andel av Stillaveien 62 (Gnr 35, bnr 127) er overdratt fra Kevin Guttormsen til Marie V K Guttormsen, Marit Mathisd Guttormsen og Steinar Guttormsen (04.10.2021)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 35, bnr 229

Russeluftveien 134 (Gnr 42, bnr 214) er solgt for kr 2.650.000 fra Henning Jonas, Ranveig Jonas, Roy Wiggo Jonas og Tove Jonas til Henning Mortensen og Witavee Mortensen (05.10.2021)

Skogstadveien 12 (Gnr 26, bnr 434) er solgt for kr 3.999.000 fra Ken-Vidar Sara til Even Thomassen Romsdal og Nina Karita I Eira (05.10.2021)

Melbærveien 5 (Gnr 32, bnr 79, seksjon 46) er solgt for kr 2.900.000 fra Morten Andersen til Aage Indrefjord og Lene Nordbø Skeidsvoll (06.10.2021)

Markveien 38 C (Gnr 28, bnr 146, seksjon 11) er solgt for kr 3.900.000 fra Ola G Anker-Henriksen til Gerd Gamst (06.10.2021)

Kåfjordbotn 59 (Gnr 15, bnr 182) er overdratt fra Alta Kommune til Tirpitz Museum As (06.10.2021)

Holstsletta 78 (Gnr 32, bnr 708) er solgt for kr 639.000 fra Re Eiendom As til Lone Johansen Opgård (06.10.2021)

Langvannet 12 (Gnr 35, bnr 1, fnr 328) er solgt for kr 330.000 fra Sb2 Eiendom As til Jan-Martin Thomassen (06.10.2021)

Andel av Gnr 58, bnr 11 er overdratt fra Beathe Kristine Danielsen, Eva Rasmussen Behner, Fred Arne Ulriksen, Gunn Helga Martinsen og Reidun Rasmussen til Linda Beathe Stellander (06.10.2021)

Apanesveien 58 (Gnr 26, bnr 110) er solgt for kr 5.340.000 fra Svein-Olaf Hansen og Torun Granstrøm Ekeland til Dina Helene Bjørnæs og Martin Imrik (06.10.2021)

Sagatoppen 5 (Gnr 38, bnr 719) er solgt for kr 5.800.000 fra Jenny Marie Thomassen til Karl Tore Johnsen (07.10.2021)

Knausen Borettslag andelsnr 1 er solgt for kr 2.200.000 fra Karl Tore Johnsen til Randi Elisabeth Nilsen (08.10.2021)