Arenaen var formannskapet, og prosjektet var «Byfest i Alta» i regi av Alta Næringsforening. Prosjektet er i samarbeid med Visit Alta AS og «Langhelg i Alta». Målet for prosjektet er å utvikle Alta til den foretrukne destinasjonen for matopplevelser, reiselivsaktiviteter og kulturarrangement i nord.