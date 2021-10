Regning på nesten 90.000 kroner for utførsel av fisk

nyheter

Forsøket med å ta med seg fisk over grensestasjonen på Kivilompolo endte med en saftige bøter.

Økte fra 99 til 250 kilo

Altaposten kunne torsdag kveld opplyse at den ene av de to bilene som ble stanset hadde de 99 kilo fisk, som kvalifiserte til et forelegg på 42.000 kroner. Forelegget ble vedtatt og personene kunne forlate Norge. I den andre saken jobbet påtalemyndighetene med å utferdige forelegg klokken 22.30.

Det viste seg utover natta at regnestykket ble langt verre for reisefølget, ettersom det totalt dreide seg om 250 kilo filet.

Til sammen fikk de seks nesten 90.000 kroner i bøter, som er vedtatt og betalt.

Så kom det tre til...

Det første følget ble stanset i 14-tiden torsdag ettermiddag. Fire timer senere ble nok en bil stanset. Også i denne bilen ble tre polakker bøtelagt med i alt 47.000 kroner for 147,5 kilo fiskefilet, melder NTB.

Tilsammen ble det bøter for 89.000 kroner.

– Fisken er beslaglagt. Bøtene ble vedtatt og betalt og alle seks kunne reise videre, forteller operasjonsleder Tarjei Leinan Mathiesen i Finnmark politidistrikt til NTB.

Reglene sier at man kan ta med seg 10 kilo fisk eller fiskevarer fra eget fiske når de reiser ut av Norge. Dersom man har fisket i regi av en registrert fiskevirksomhet, er utførselskvoten maksimalt 20 kilo fisk eller fiskevarer, forutsatt at det organiserte fisket kan dokumenteres.

Disse reglene gjelder både for nordmenn og utlendinger.