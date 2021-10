nyheter

Forsøket med å ta med seg fisk over grensestasjonen på Kivilompolo endte med en saftig bot. I den ene av de to bilene hadde de 99 kilo fisk, som kvalifiserte til et forelegg på 42.000 kroner. Forelegget ble vedtatt og personene kunne forlate Norge.

I den andre saken jobbet påtalemyndighetene med å utferdige forelegg klokken 22.30. De kommer tilbake til saken når den er avgjort.