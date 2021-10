nyheter

I en møteinnkalling til ledere og mellomledere i Kautokeino kommune skriver kommunedirektør Kent Valio at det aksepteres at de som ikke kan samisk ikke møter opp. Dette fordi møtespråket vil være samisk. Ifølge Guovdageainnu Lagasradio (glr.no), som tok opp saken denne uka, er kommunedirektøren frustrert over at ansatte ledere ikke lærer seg språket.