Gratiscontainere ble borte: – Er politikerne klare over hva som har skjedd?

Distriktene nøt lenge godt av Vefas-ordning, hvor det plasseres containere i distriktene totalt fire dager i året, slik at grovavfall kan kastes gratis. Nå er ordningen avviklet, noe som fører til at de som bor i distriktene må kjøre langt for å kvitte seg med avfallet.