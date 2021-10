nyheter

Utrykningspolitiet stanset en mann i slutten av tenårene i Alta, målt til 99 km/t i 60-sonen.

Finnmark politidistrikt opplyser før klokken 11 at mannen kjørte lettmotorsykkel og at det er tatt beslag i førerkortet.

Han erkjente straffeskyld for hastighet, at han ikke stanset for kontroll og skilt som ikke var i henhold til reglene, opplyser politiet.