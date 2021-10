nyheter

Hugo Berntsen og fire arbeidskamerater skulle hjem ved å ta Hurtigruten til Finnsnes. Tekniske problemer med bestillingssiden til Hurtigruten gjorde at kun to av de fire fikk kjøpt billett på nettet. De to andre forsøkte å kjøpe billett manuelt da hurtigruten Nord-Norge lå til havn i Honningsvåg.