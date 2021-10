Har reservefartøyet for Årøy-sambandet lov å føre over melkebilen?

nyheter

Både næringsliv og innbyggere i bygda Årøya er sterkt kritisk til at Troms og Finnmark fylkeskommune ikke griper inn og sikrer et fungerende samband mellom øya og fastlandet. Altaposten hadde nylig to saker knyttet til MS Årøy og spørsmål knyttet til båtens sertifisering i forhold til å virke under forhold med fare for drivis. Se linkene under.

Melkebilen

En av de kritiske utfordringene har vært å få melkebilen til og fra Årøya for å hente melk fra det store gårdsbruket på øya. Ved enkelte kanselleringer har MS Sjøservice blitt satt inn som reservefartøy. Nå stilles det spørsmål om fartøyet har en sertifisering som gjør det mulig å føre tankbilen over.

Transportkrisen for Årøya: Lovlig transport uten bauglem Sjåfartsdirektoratet mener reserveferga til Årøya får melkebilen over til å øya på lovlig vis.

Det har i tillegg over tid vært stilt spørsmål om den bilførende hurtigbåten MS Årøy takler vær og vindforhold på en måte som kan gi sikker regularitet. Ifølge Boreal har det vært ni kortere og lengre kanselleringer av rute til og fra Årøya med bakgrunn i tekniske problemer og at båten ikke har taklet værhold og dermed ikke har klart å legge til kai. I noen av tilfellene har rederiet som har kontrakten på sambandet, Boreal, fått satt inn MS Sjøservice, en ferge for å sikre at melkebil skal kunne hente melk på det store gårdsbruket på Årøya.

Til tross for tiltakene har manglende regularitet skapt store problemer for gårdsbruket, både i forhold til melkehenting, fôrtransport og ikke minst tilførsel av drivstoff til maskinene. Det viser seg at verken MS Årøy eller MS Sjøservice har lov å føre farlig gods, det vil si tankbil for drivstoff.

Ikke egnet?

Altaposten har tidligere etterspurt fakta rundt godkjenning av reservefartøy MS Sjøservice. Direktoratet konkluderte med at fartøyet til tross for åpen baugport, kunne transportere melkebil som reservefartøy. Bilder Altaposten har fått tilgang til, observasjoner fra bygdebefolkningen tilsier at reservebåten ikke har hatt kjetting i baug for å hindre utglidning av kjøretøy og eventuelt passasjerer, det til tross for at dette ble satt som krav av direktoratet for godkjenning, så lenge baugporten var åpen. Hvorfor er ikke dette fulgt opp?

Ifølge opplysninger til Altaposten har MS Sjøservice en maks vekt for gods på dekk på 20 tonn. Melkebilen har totalvekt på 32 tonn. I tillegg har ikke MS Sjøservice sertifisering for å transport av passasjerer, noe som definitivt har vært tilfelle når den har vært brukt som reservefartøy på Årøya-sambandet.

Uakseptabelt

– Bygdelaget kan ikke akseptere situasjonen, og vi krever en løsning på en for oss helt uholdbar situasjon. Det finnes kun en løsning; at fylkeskommunen løser Boreal fra kontrakten, og at MS Skaget som i over 20 år har transportert sambandet ut en eneste kansellering, settes inn. Det må skje nå, og det før høst- og vinterstormene settes inn, sier bygdelagsleder Karl Rødberg.

– Gir ikke reserveløsningen med MS Sjøservice trygghet for både melkehenting og annen nødvendig transport?

– Nei, MS Sjøservice løser ikke utfordringene. Vi må ha et samband som fungerer til daglig, og MS Sjøservice er ikke en tilfredsstillende reserveløsning. Vi er heller ikke sikker på at båten er sertifisert for å kunne føre melkebil på grunn av totalvekt på dekk. Fartøyet har heller ikke tillatelse til å føre tankbil for drivstoff, etter det vi forstår, sier bygdelagslederen.

Venter på avklaring

Altaposten har tidligere etterspurt fakta rundt godkjenning av reservefartøy MS Sjøservice. Direktoratet konkluderte da med at fartøyet til tross for åpen baugport, kunne transportere melkebil som reservefartøy. Bilder Altaposten har fått tilgang til, og observasjoner fra bygdebefolkningen tilsier at reservebåten ikke har hatt kjetting i baugen for å hindre utglidning av kjøretøy og eventuelt passasjerer. Dette til tross for at dette ble satt som krav av direktoratet for godkjenning, så lenge båten har åpen baugport.

Altaposten har på nytt bedt Sjøfartsdirektoratet gi en avklaring på dette i tillegg til nye påstander som er dukket opp. Ifølge påstandene skal MS Sjøservice være sertifisert for en maksimal vekt for gods på dekk på 20 tonn. Melkebilen har totalvekt på 32 tonn. I tillegg skal ikke MS Sjøservice ha sertifisering for å transport av passasjerer, eksempelvis sjåføren til melkebilen.

Vi har fått tilbakemelding fra Sjøfartsdirektoratet på at både disse, og andre spørsmål knyttet til fartøyene som trafikkerer Årøya-sambandet, vil bli besvart i løpet av nærmeste framtid.

Boreal jobber med saken

Boreal er forelagt påstandene om at MS Sjøservice ikke tilfredsstiller innbyggernes krav som reservefartøy, blant annet at verken den eller MS Årøy kan føre tankbil og sikre bygda nødvendig drivstoff. Til dette svarer daglig leder i Boreal Sjø, Steinar Mathisen:

– For fartøy i AltafjordXpressen er det i kontrakten krav til kapasitet for føring av pakket farlig gods på anvist sted, som eksempelvis bensinkanner. Det er ikke krav til kapasitet for føring av tankbil med farlig last, men i samråd med vår oppdragsgiver arbeider vi likevel med å se på løsninger for dette. Etter planen skal dette være på plass før nyåret.

– Slik vil jeg gi Årøya en framtid Nok er nok for Rishaug, fra 1. januar håper han å ha Skaget i full drift på Årøya-sambandet.