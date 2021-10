Fare for turgåere, beslagla førerkortet

nyheter

Politiet opplyser at to unge gutter i Alta har crosset unødvendig hardt i turområdet Sandfallet lørdag med en UTV. Kjøringen etter turstien var av en sånn karakter at flere turgåere tok kontakt med politiet, som reagerte kontant. Det resulterte i at førerkortet til den 16 år gamle sjåføren ble beslaglagt, samtidig som foresatte ble informert. Bildet i saken ikke direkte relevans til saken, men er kun et illustrasjonsbilde av UTV.