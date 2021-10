Beklager bruk av ordet pasientdrap

nyheter

Hun har derfor bedt Altaposten om å endre overskriften i saken i den opprinnelige saken der dødsfallet til Kirsten Jonas i mai 2019, som kom som en følge av feilmedisinering. Saken ble ikke ikke politianmeldt av sykehuset, noe familien til Kirsten Jonas selv måtte gjøre. Både leger, sykehuset og faglig råd hos Pasientskadeerstatningen har konkludert med at bruken av en type antibiotika, som det skriftlig var advart mot bruk av fra legen i Alta, ble årsaken til at Kirsten Jonas døde. Antibiotikaen ble gitt intravenøst og uten at pasienten ble satt under observasjon, og da hun gikk i allargisjokk stod ikke livet til å redde.