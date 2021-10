nyheter

– Først av alt må jeg kondolere så masse til Roy og Unni som kjenner på tapet av mor og svigermor etter en feilbehandling på sykehuset. Det er totalt uakseptabelt at pasientdrap ikke blir etterforsket ferdig, og tilsynsmyndighet og politiet opptrer på en måte slik at folk flest ikke stoler på at de er uhildet, sier Irene Ojala, som overraskende for mange i Norge ble valgt inn på Stortinget for noen dager tilbake for lista Pasientfokus.