Det sier Venstres Trine Noodt etter at hun er utfordret av Altaposten til å gi sine reaksjoner på at saken om Kirsten Jonas dødsfall på Hammerfest sykehus. Jonas ble gitt en type antibiotika intravenøst som legen i Alta i et eget skriv medfølgende pasienten, en såkalt CAVE-rapport, hadde gjort oppmerksom på at pasienten ikke burde få. Dette ble gjort uten at pasienten ble satt under tilsyn, og hun gikk straks etter i allergisjokk og døde.