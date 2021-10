Toppscoreren usikker med tanke på å putte mål i 3. divisjonen

nyheter

– Jeg har sagt til BUL at jeg er med for fullt ut denne sesongen, inkludert kvalikkampene. Samtidig må jeg være så ærlig å si at avtalen ikke gjelder for neste år, og spill i landsomfattende 3. divisjon er noe jeg må ta stilling til dersom vi skulle vinne kvalifiseringen, hvem det måtte være mot, sier Mannsverk.