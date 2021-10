nyheter

Feilen som holdt deler av Elvestrand uten strøm er nå rettet.

Deler av Alta strømløs Feil i forsyningsnettet på Elvestrand gjør at området er uten strøm, samtidig er området i Alta Vest uten internett.

På Facebook skriver Alta Kraftlag at mye vind på Aronnes forårsaket at et tre knakk og kortsluttet høyspentlinja på Elvestrand lørdag morgen. Montør Hans Ove Levang var kjapt ute og utbedret feilen, heter det videre. Dermed regner vi med hele Alta nå har strøm.