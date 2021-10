Disse har kjøpt og solgt i ditt nabolag i september

nyheter

Alta kommune

Lorttjønna 7 (Gnr 35, bnr 1, fnr 55) er solgt for kr 2.060.000 fra Rita Kjellmann til Oddvar Bang og Renate S Kjellmann (02.09.2021)

Talvikbukta 75 (Gnr 11, bnr 128) er solgt for kr 1.750.000 fra Julian Johansen og Lola Marie Folke til Tor Arne Volden (02.09.2021)

Lerresfjordveien 510 (Gnr 49, bnr 8) er solgt for kr 550.000 fra Ingmar Kristian L Sjursen til Lillian Beathe Selnes og Per Arne Selnes (03.09.2021)

Gnr 32, bnr 63 er solgt for kr 500.000 fra Svein Løchsen til Paul Inge Thomassen (03.09.2021)

Andel av Holstlia 24 (Gnr 32, bnr 537, seksjon 1) er solgt for kr 3.500.000 fra Ingrid Marie Johansen til Øyvind Helge Johansen (06.09.2021)

Holstlia 24 (Gnr 32, bnr 537, seksjon 1) er overdratt fra Siv Eirin Nilsen til Ingrid Marie Johansen og Øyvind Helge Johansen (06.09.2021)

Sagasvingen 30 (Gnr 38, bnr 940) er solgt for kr 828.000 fra Alta Kommune til Thomas André Kristensen (06.09.2021)

Andel av Lathari 19 A (Gnr 38, bnr 423) er overdratt fra Berit Andersdatter Bongo til Laila Beate Bongo Gaino (06.09.2021)

Sagali 1 (Gnr 38, bnr 743) er solgt for kr 4.600.000 fra Steffen A Strifeldt og Therese J L Jakobsen til Irma Olsen og Jørn Aatos Valijees Olsen (06.09.2021)

Thomasbakkveien 81 (Gnr 27, bnr 162) er solgt for kr 16.800.000 fra Thorbjørn Dahl Berg til Bjørn Stenvold, Irene Leinan, Petter Hobberstad og Tone Leinan (06.09.2021)

Salget omfatter også Gnr 27, bnr 203

Trosteveien 28 (Gnr 27, bnr 1006) er solgt for kr 4.000.000 fra Finnmark Takservice As til Rikke Søderholm (07.09.2021)

Andel av Gnr 22, bnr 6 er overdratt fra Ole Martin Mosesen til Sture Strøm (07.09.2021)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 22, bnr 78

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 34, bnr 25

Overdragelsen omfatter også andel av Jordfallet 33 (Gnr 34, bnr 27)

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 34, bnr 142

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 34, bnr 143

Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 35, bnr 9

Gartnerihagen Borettslag andelsnr 56 er solgt for kr 1.550.000 fra Vidar Nilsen til Katrine Øines Nilsen og Ken Jøran Nango (07.09.2021)

Gnr 31, bnr 699 er overdratt fra Gunnar Damsgård til Else Sofie Damsgård, Hildegun D Thomassen og Sverre Damsgård (08.09.2021)

Sagali 14 B (Gnr 38, bnr 738, seksjon 6) er solgt for kr 2.450.000 fra Ole Mathias Rasmussen til Rasmus Invest As (08.09.2021)

Gnr 27, bnr 1692 er overdratt til Alta Kommune (08.09.2021)

Vannveien 13 (Gnr 27, bnr 1542, seksjon 17) er solgt for kr 7.900.000 fra Alta Vest As til Sigrid Marie Gran Theisen (08.09.2021)

Øvreveien 88 (Gnr 31, bnr 541) er solgt for kr 4.150.000 fra Gunvor E Kristensen, Hanne Merethe Kristensen, Irene Stavem, Jorunn Nilsen, Leif Kristensen, Randi Helene K Augerud og Tor Håkon Bertheussen til Alida Bolette Mathisen og Kristian Suhr Kristiansen (08.09.2021)

Øvreveien 88 (Gnr 31, bnr 541) er overdratt fra Kjellaug J Kristensen til Gunvor E Kristensen, Hanne Merethe Kristensen, Irene Stavem, Jorunn Nilsen, Leif Kristensen, Randi Helene K Augerud og Tor Håkon Bertheussen (08.09.2021)

Skogheim 30 (Gnr 38, bnr 921) er solgt for kr 795.000 fra Alta Kommune til Bjørn Terje Nilsen og Ida Marie M Jørgensen (08.09.2021)

Andel av Gnr 31, bnr 699 er overdratt fra Sverre Damsgård til Else Sofie Damsgård og Hildegun D Thomassen (08.09.2021)

Marienlund Borettslag andelsnr 13 er solgt for kr 4.200.000 fra Frida Eilertsen og Vegar Henriksen til Pål Einar Lund og Vebjørn Hillestad Lund (08.09.2021)

Gnr 32, bnr 731 er solgt for kr 48.620 fra Finnmarkseiendommen til Birger Bredal-Olsen og Tone Pettersen (09.09.2021)

Sorenskriverveien 25 (Gnr 27, bnr 1141) er overdratt fra Jørgen Johansen Sara til Kjell J Sara Johansen (09.09.2021)

Leirbotnvatn Nord 24 (Gnr 46, bnr 85) er overdratt fra Parsøyly Bartholdsen til Tor Arne Bartholdsen (09.09.2021)

Øvreveien 28 (Gnr 31, bnr 672) er overdratt fra Sigmund Rudolf Moen til Pål Bull (09.09.2021)

Andel av Skogveien 28 (Gnr 33, bnr 743) er overdratt for kr 300.000 fra Silje Strifeldt Walseth til Eivind Pettersen (09.09.2021)

Hyttebyen 43 (Gnr 35, bnr 1, fnr 103) er solgt for kr 800.000 fra Birk Olsen Opgård til Tom Egil Hågensen (09.09.2021)

Heimnesveien 20 (Gnr 24, bnr 520) er solgt for kr 697.000 fra Alta Kommune til Edvard Andreas Danielsen (10.09.2021)

Heimnesveien 24 (Gnr 24, bnr 521) er solgt for kr 710.000 fra Alta Kommune til Inga Laila N Sara, Kristine Nina N E Sara, Nils Henrik Persen Sara og Nils Mikal Eira (10.09.2021)

Andel av Kjosveien 13 (Gnr 33, bnr 608) er overdratt for kr 3.970.000 fra Kathrine Veronika Eriksen til Kjell-Ove Suhr Johansen (10.09.2021)

Myrullveien Borettslag andelsnr 18 er solgt for kr 1.750.000 fra Aud Krogh til Susanne Reginiussen (10.09.2021)

Tøllefsvei 26 (Gnr 24, bnr 526) er solgt for kr 673.000 fra Alta Kommune til Birgit Sofie Eriksen og Per Arild Hætta (13.09.2021)

Thomasjordet 6 (Gnr 27, bnr 1347) er solgt for kr 4.810.000 fra Alf Einar Johansen til Andreas Pedersen og Martine Johnsen (13.09.2021)

Nordahl Griegsvei 6 (Gnr 31, bnr 10) er overdratt fra Solbjørg Haug til Alf Heitmann (13.09.2021)

Overdragelsen omfatter også Gnr 42, bnr 108

Breverudtunet 26 (Gnr 27, bnr 1598, seksjon 2) er solgt for kr 3.650.000 fra Hans-Petter H Bergseng til Anne-Lise Røde og Thorkell Mar Thrandarson (13.09.2021)

Elvekanten 16 (Gnr 33, bnr 1058, seksjon 20) er solgt for kr 4.192.100 fra Kronstad Eiendom As til Ole Martin Opgård (14.09.2021)

Rådyrveien 5 (Gnr 26, bnr 603) er solgt for kr 6.650.000 fra Astrid Fagertun Hofstad til Anita Rønning Holtet og Odd Håvard Holtet (14.09.2021)

Myrullveien Borettslag andelsnr 14 er solgt for kr 2.100.000 fra Daniel R Fredriksen til Vasilij Truksanin (14.09.2021)

Spireaveien 13 A (Gnr 33, bnr 228) er solgt for kr 3.700.000 fra Gabor Sebestyen til Villy Oddvar Jenssen (15.09.2021)

Storekorsnesveien 153 (Gnr 48, bnr 123) er overdratt fra Storekorsnes Idrettslag til Eva Korsnes Kaveldiget, Hugo Korsnes og Lillian Korsnes (16.09.2021)

Ringveien 12 (Gnr 31, bnr 362) er solgt for kr 6.000.000 fra Arne Kristensen til Therese Stenbakk og Øyvind A Thomassen (16.09.2021)

Tollevik Borettslag andelsnr 35 er solgt for kr 3.510.000 fra Lisa Strand Åsheim til Eva Jenny Myhren (16.09.2021)

Tømmerstien 12 (Gnr 33, bnr 75, seksjon 8) er solgt for kr 3.300.000 fra Ann Katrin Kristensen til Viktor Henrik Esberg (17.09.2021)

Kåfjordveien 688 (Gnr 14, bnr 109) er solgt for kr 3.305.000 fra Beate Uglebakken og Magne Nilsen til Sarah Sofie Daniloff og Vegard Daniloff (17.09.2021)

Svaneveien 37 (Gnr 26, bnr 273) er solgt for kr 3.775.000 fra Zakye Atayi til Odd-Ivar Johnsen og Siw Janne Dreyer (20.09.2021)

Bossekop Borettslag andelsnr 13 er solgt for kr 2.980.000 fra John G N Kristiansen og Linn Åse Bentsen til Marianne Thomassen (20.09.2021)

Gnr 4, bnr 25 er solgt for kr 120.000 fra Alta Eiendom As til Torill Johannessen (21.09.2021)

Salget omfatter også Gnr 4, bnr 26

Salget omfatter også Gnr 4, bnr 115

Gakorimyra Borettslag andelsnr 19 er solgt for kr 2.600.000 fra Hege Anita Reitan til Vegard Andersen (21.09.2021)

Spoveveien 6 (Gnr 27, bnr 1405, seksjon 6) er solgt for kr 3.150.000 fra Anita Andersen til Guri Sjøtun Lydersen og Henning Skogvang (22.09.2021)

Holstsletta 66 (Gnr 32, bnr 709) er solgt for kr 681.000 fra Re Eiendom As til Martine Strifeldt (22.09.2021)

Holstsletta 84 (Gnr 32, bnr 672) er solgt for kr 652.000 fra Alta Kommune til Stian Thomassen og Therese Oppheim (22.09.2021)

Kronstad Borettslag andelsnr 51 er solgt for kr 2.400.000 fra Bente Rønquist Nilsen til Kathrine Veronika Eriksen (22.09.2021)

Blålyngveien 11 (Gnr 32, bnr 271) er overdratt for kr 3.100.000 fra Reidar Berg Hammari til Abos As (23.09.2021)

Åttringveien 3 (Gnr 30, bnr 188) er solgt for kr 5.550.000 fra Villy Oddvar Jenssen til Christine Erland og Jan-Håvar Kivijervi (23.09.2021)

Elvestrand 33 (Gnr 28, bnr 84) er solgt for kr 1.800.000 fra Unni C Bech-Johannessen til Even Olsen (23.09.2021)

Marienlund Borettslag andelsnr 5 er solgt for kr 3.225.000 fra Lisa Bjerkan Hansen til Maileen Norheim (23.09.2021)

Gnr 34, bnr 116 er overdratt fra Bjørn Åge Losvar til Lars Losvar (24.09.2021)

Overdragelsen omfatter også Gnr 34, bnr 160

Overdragelsen omfatter også Mardalsveien 76 (Gnr 34, bnr 205)

Overdragelsen omfatter også Gnr 38, bnr 89

Overdragelsen omfatter også Gnr 38, bnr 245

Overdragelsen omfatter også Gnr 38, bnr 300

Overdragelsen omfatter også Gnr 38, bnr 315

Overdragelsen omfatter også Gnr 38, bnr 331

Overdragelsen omfatter også Gnr 38, bnr 422

Overdragelsen omfatter også Gnr 38, bnr 786

Overdragelsen omfatter også Gnr 38, bnr 879

Andel av Hestvannet 82 (Gnr 35, bnr 1, fnr 185) er overdratt fra Ole Johan Samuelsen til Anne Marit Østmo (24.09.2021)

Bekoskogen 3 (Gnr 29, bnr 374, seksjon 19) er solgt for kr 3.500.000 fra Reidun Johanne Strøm til Nina Riple Brekke og Tormod Brekke (24.09.2021)

Andel av Bekoskogen 3 (Gnr 29, bnr 374, seksjon 19) er overdratt fra Viktor Johan Strøm til Reidun Johanne Strøm (24.09.2021)

Myrullveien Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 2.350.000 fra Håvard Olsen til Mattis Jansen Vik (24.09.2021)

Myrullveien Borettslag andelsnr 5 er solgt for kr 2.350.000 fra Maria Knudsen til Kristina Strifeldt (24.09.2021)

Eibyveien 102 (Gnr 23, bnr 20) er solgt for kr 4.150.000 fra Jørn Roger Strifeldt og Line Frantzen Seppola til Arnt-Magne Bjørnø og Sølvi Monsen (27.09.2021)

Hestvannet 48 (Gnr 35, bnr 1, fnr 259) er solgt for kr 3.000.000 fra Tor Egil Hågensen til Mariann Kristensen og Stig Arvid Kristensen (27.09.2021)

Leirbotnvatn Sør 107 (Gnr 41, bnr 1, fnr 18) er solgt for kr 680.000 fra Ulf-Inge Andersen til Yngve Aleksander Andersen (27.09.2021)

Røsslyngveien 1 (Gnr 32, bnr 324) er overdratt fra Jehovas Vitner til Jehovas Vitner Alta Menighet (27.09.2021)

Gnr 44, bnr 62 er solgt for kr 420.000 fra Synnøve Hay og Torbjørn Hay til Aurimas Kazlauskas (27.09.2021)

Monsbakken 2 (Gnr 27, bnr 1168) er solgt for kr 3.700.000 fra Lene C Wirkola Jansen og Ørjan Paulsen til Marita Wirkola Jansen (27.09.2021)

Vannveien 13 (Gnr 27, bnr 1542, seksjon 6) er solgt for kr 3.650.000 fra Alta Vest As til Joacim Fjellstad (28.09.2021)

Gakorisletta Brl andelsnr 40 er solgt for kr 3.200.000 fra Arturas Rupsys og Katarina Silonossova til Chris-Thore Endresen og Victoria J N Endresen (28.09.2021)

Andel av Øvreveien 88 (Gnr 31, bnr 541) er overdratt for kr 1.383.333 fra Alida Bolette Mathisen og Kristian Suhr Kristiansen til Trond Martin Mathisen (29.09.2021)

Andel av Storekorsnesveien 204 (Gnr 48, bnr 268) er overdratt for kr 1.000.000 fra Roger Isaksen til Audhild Berg (29.09.2021)

Andel av Aspesvingen 46 (Gnr 38, bnr 835, seksjon 33) er overdratt fra Olai Nikodemussen til Else Grethe Andersen (29.09.2021)

Nikkihompen 9 (Gnr 40, bnr 253, fnr 6) er solgt for kr 2.900.000 fra Unni Hansen og Ørjan Andreassen til Berit Mikkelsdatter Sara (29.09.2021)

Åsveien 9 (Gnr 29, bnr 339) er solgt for kr 4.700.000 fra Grethe Marie Greiner til Ik Nord As (29.09.2021)

Aronskogen 34 (Gnr 32, bnr 558) er solgt for kr 5.550.000 fra Espen Bredal Pedersen og Linn-Kristin Vekve til Janne Suhr og Ken Andre Halvorsen (29.09.2021)

Gargiaveien 42 (Gnr 22, bnr 34) er overdratt fra Kjell Erling Bjørnæs til Kjartan Bjørnæs (29.09.2021)

Holstbakken Borettslag andelsnr 16 er overdratt for kr 2.435.000 fra Artiom Murasko til Cecilie Irene Arild (29.09.2021)

Gakorisletta Brl andelsnr 59 er solgt for kr 2.350.000 fra Line Klausen til Tage Guddingsmo (29.09.2021)

Andel av Russeluftveien 135 (Gnr 42, bnr 8) er overdratt for kr 52.500 fra Henning Jonas, Ranveig Jonas og Tove Jonas til Roy Wiggo Jonas (30.09.2021)

Holstlia 10 A (Gnr 32, bnr 476, seksjon 1) er solgt for kr 2.500.000 fra Fredrik Andreas Eilertsen til Kim Stian Eriksen Hegge (01.10.2021)