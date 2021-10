Bredt flertall for å be om innbyggernes råd om Alta skal gå ut av Finnmark

nyheter

En spørrerunde til de fleste partiene viser at det er stort flertall i kommunestyret for å be om råd fra innbyggerne i Alta hvor kommunen ved «skillsmisse» mellom Troms og Finnmark fylkeskommune, bør ha tilhørighet. En rekke politikere, men også sentrale personer i videregående skole og næringsliv, er positiv i sin evaluering av storfylket, sett både fra Alta og Finnmarks ståsted.