Flere ansatte, mer vikarbruk og blodrøde tall

Denne uka har både Helse Nord RHF og Finnmarkssykehuset HF hatt sine styremøter. I begge styrer ble det informert om svært bekymringsverdige økonomiske utsikter.

For mens helseforetakene i resten av landet har begynt å få kontroll på økonomien etter pandemien, ser det blodrødt ut i nord. Helse Nord-direktør Cecilie påpekte at dette er paradoksalt, da andre deler av landet ble hardere rammet av pandemien enn i nord.

– Det er noe her som ikke er så lett å forklare, sa Daae til sitt styre.

Det er særlig kombinasjonen mellom økende egen bemanning og økt innleie av personell som bekymrer, sa eierdirektør Hilde Rolandsen i Helse Nord.

– Vi kan ikke slå oss til ro med at det bare er sånn, sa hun, og understreket at særlig Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset vekker bekymring.

Finnmarkssykehuset dårligst

For selv om Nordlandssykehuset har hatt en dårlig periode etter sommeren, er det lengst mot nord problemet er vedvarende. Totalt har Helse Nord et budsjettavvik på 118,9 millioner kroner og Finnmarkssykehuset er den klare «verstingen» i klassen.

Hittil i år skulle Finnmarkssykehuset vært 16 millioner i pluss (24 millioner pluss ved utgangen av året), men er i stedet 62,4 millioner i minus. Budsjettavviket er dermed 78,4 millioner kroner (se tabell).

En forutsetning fra styret i Helse Nord for etablering av Nye Hammerfest Sykehus var at de skulle snu et underskudd til pluss. Det motsatte har skjedd.

– Vi har en brutto omstillingsutfordring på 127,7 millioner kroner, så kommer syv millioner på toppen her, sa økonomisjef Lill Gunn Kivijervi i Finnmarkssykehuset HF under HFets styremøte, med henvisning til at styret ga tilsagn til bruk av syv millioner for å sikre rekruttering og stabilisering av bemanning.

NHS kan ikke sprekke

Tas det ikke nødvendige grep nå, øker omstillingsutfordringen, sa økonomidirektør Kivijervi.

– Fra 2025 øker omstillingsutfordringen til 140-145 millioner kroner, om vi ikke gjennomfører tiltak eller får drifta i balanse. Da har styret vedtatt at det skal gjennomføres effektiviseringstiltak i Nye Hammerfest sykehus for 38 millioner kroner, sa Kvivjervi.

Men det er dersom budsjettene holder ved Nye Hammerfest sykehus. Sprekker disse går det fra vondt til verre. Finnmarkssykehuset har nemlig basert seg på at sykehuset skal holde seg innenfor ei ramme på 2,326 milliarder kroner. En sprekk gir «ekstremt dårlig» likviditet, ifølge økonomidirektøren.

Styreleder Lena Nymo Helli la ikke fingrene imellom da hun skulle karakterisere situasjonen:

– Vi har sett dette i forkant. Vi står i en alvorlig situasjon når det gjelder økonomien og utsiktene framover, sa hun.

Leter etter svar

Hva som er årsaken til de stadig dårligere tallene finnes det ikke noen entydig forklaring på, ifølge direktør Siri Tau Ursins utredning for styret. Bekymring knyttet til de stadig dårligere økonomiske tallene har gjort at Finnmarkssykehuset tidligere har hyret inn eksterne konsulenter se på problemstillingen. En rapport i regi av KPMG og Neo Consulting ble presentert i styret denne uka, og her peker man på en rekke forskjellige forhold som kan være noe av forklaringen:

Høyt sykefravær

Høye innleiekostnader knyttet til særlig intensivsykepleiere

Mange senger sammenlignet med lignende helseforetak (særlig i regionen Hammerfest/Alta)

Høy bemanning på enkelte områder

KPMG-rapporten trekker ikke minst fram at det ligger en stor økonomisk oppside i rekruttering og stabilisering av fast ansatte, i stedet for å til stadighet bruke store summer på dyr, innleid arbeidskraft.

Tusen nye ansatte

I Helse Nord RHF følger man nøye med det som gjøres for å få kontroll i Finnmarkssykehuset. Mye av de samme problemene gjelder nemlig også for de andre helseforetakene, for eksempel er det samlet et nesten tredoblet forbruk av innleide sykepleiere fra 2020 til 2021, mens innleie av leger har holdt seg stabilt gjennom de siste årene. De nordnorske helseforetakene har paradoksalt nok samtidig fått til sammen over tusen nye ansatte på to år.

Noe som gjør dette ekstra ille er at den økte ressursbruken på fast og innleid arbeidskraft ikke gir uttelling i ventetid og fristbrudd. Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset er med på å dra opp snittet, og nå ligger Helse Nord samlet sett over normalen. Helseforetakene ligger langt over målet hva angår fristbrudd, med 11 prosent samlet mot et mål på null, sa fagdirektør Geir Tollåli til Helse Nord-styret da han hadde sin utredning rundt kvaliteten på tjenesten som leveres.

– Inntil 1. tertial i fjor lå vi pent sammen med de andre regionene. Så har det skjært helt ut. Vi ligger på en solid jumbo, sa Tollåli.

Diskusjonen i Helse Nord-styret vitnet om at de ser behovet for å gi et klart signal om at de ser alvorlig på situasjonen i Nord-Norge.

– Vi er ikke tilfreds, og det er viktig at vi får en felles kriseforståelse, slik at alle forstår at det er nødt til å tas tak, sa styreleder Renate Larsen til eget styre.

Etter forslag fra Kari Jørgensen la styret inn sin bekymring i vedtaket knyttet til virksomhetsoppfølgingen. I vedtaket går det fram at styret «ser med stor bekymring status for fristbrudd, ventetider og økonomi i foretaksgruppen».