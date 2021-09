nyheter

Tidligere i år ble det gjort en del vedlikeholdsarbeid i Storfjelltunnelen mellom Store Korsnes og Nyvoll, fylkesvei 8830. Tunnelen ble blant annet frostsikret og brannsikret ved at det ble sprutet betong på isolasjonsmattene. Før arbeidene startet var tunnelveggene hvitmalte. Nå reagerer de som bruker veien hyppig på at tunnelen er svært mørk. Rut Olsen (Frp) mener at 2/3 av lysene i tunnelen mangler.