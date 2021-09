Slik argumenterte direktøren mot oppgradert operasjonsstue i Alta

Finnmarkssykehusets direktør pekte på både skral økonomi og at den totale kapasiteten blir «betydelig mye mer enn man trenger» i Finnmark. Samtidig gikk hun ikke inn på en påstått økonomisk oppside for foretaket – og påstanden om at kostnadsforskjellen mellom vanlig og oppgradert operasjonsstue er liten.