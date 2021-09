nyheter

Fredag i forrige uke ble det kjent at førsteamanuensis Odd Mathis Hætta er utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. I pressemeldingen fra slottet heter det at Hætta mottar utmerkelsen for sin innsats for samisk samfunnsutvikling.