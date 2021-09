Reagerer med vantro på operasjonsstue-sak: – Det var ikke dette vi bestilte

nyheter

Opplysningene om at Finnmarkssykehuset skal ha valgt å gå inn for en operasjonsstue-løsning som medfører begrensninger i hvilke operasjoner som kan utføres i Alta i framtiden, får flere politikere til å reagere. For til tross for marginale forskjeller i pris, velger Finnmarkssykehuset etter Altapostens opplysninger å gå inn for en "ren" operasjonsstue i stedet for en "ultraren" operasjonsstue. Ved å gjøre dette begrenser Finnmarkssykehuset de framtidige mulighetene for mer avanserte operasjoner i Alta.