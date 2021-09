Storsteinen – et spennende sammensurium

nyheter

Storsteinen lever opp til navnet sitt - den er virkelig diger, på størrelse med en stor garasje. Den øverste flaten på steinen er på hele 50 kvadratmeter, og proppfull av helleristninger. Bergarten er foreløpig ikke bestemt, men noen geologer har ment at den er av vulkansk opprinnelse, andre at det kan være en hard sandstein. Uansett, steinen er vakker i seg selv - den har en glatt overflate, med ulike geologiske lag og sjatteringer av rødt og grått.

Helleristningene i Alta ble laget over et ubegripelig langt tidsrom, mellom for ca. 7000 og 2000 år siden. Antallet figurer som er registrert her er minst 5000, men det er avhengig av hvordan man teller dem. Vi har for eksempel mer enn 1700 bjørnespor, og hvis vi teller hvert enkelt spor som en figur kommer vi opp i et adskillig større tall.

Helleristningsfeltet på Storsteinen skiller seg virkelig ut fra de andre bergkunstlokalitetene i Alta. Vi er vant til å se “ryddige” felt og tydelige figurer, men på Storsteinen er mange av de flere hundre figurene hugget oppå hverandre, nærmest som et sammensurium av rein, elg og mennesker, båter og abstrakte figurer. Dette gjør helleristningene vanskelige å forstå og skille fra hverandre. Det er ekstra spennende at vi finner figurer på den samme bergflaten som kan være laget med flere tusen års mellomrom, noe som er svært sjeldent i Alta.

Storsteinen, havet og fjæra

En gang i tiden lå Storsteinen på havets bunn. Dit hadde den blitt fraktet av isen en gang i løpet av istiden, som varte fra ca. 115 000 til 12 000 år siden. Etter hvert som det tunge, svære isdekket som lå over hele Skandinavia smeltet, begynte landet (og sjøbunnen) å heve seg. Dette er en prosess som fortsatt pågår i dag. For ca. 6500 år siden tittet Storsteinen opp av vannet på fjære sjø, helt dekket av tang og rur, og ikke spesielt egnet til å lage helleristninger på. På dette tidspunktet hadde svaberg i fjæra i Hjemmeluft og Kåfjord allerede blitt dekorert med helleristninger.

Noen hundre år senere hadde Storsteinen kommet seg litt lenger opp av vannet. Og det var antakeligvis da, for rundt 6000 år siden, at folk begynte å lage helleristninger på steinen. Fortsatt skylte bølgene over den til tider. Likevel var den øverste delen av steinen ren og fri for lav og vegetasjon. Det var for tørt til å være levelig for tang og andre sjøorganismer, og samtidig var det for vått og for salt for planter som vokser på land. Den vegetasjonsfrie sonen i fjæra finnes langs hele kysten. Det er i dette rene beltet langs sjøen vi antar at helleristningene i Alta ble laget, og det er også denne godt begrunnede teorien som gjør det mulig å finne alderen til helleristningene. Geologer har beregnet hastigheten på hvor fort landet steg etter istiden. Da kan man også beregne når helleristningsfeltene lå i fjæra, og dermed hvor gamle de er. Ettersom bergflatene med helleristningene forflyttet seg høyere opp i terrenget ble de dekket av lav, og man tok i bruk nye, renvaskede berg for å lage sine kunstverk i fjæra.

Havet var viktig for folk i Finnmark da som nå, og de fleste hustuftene fra steinalderen ligger også nær sjøen. Båtene må ha vært helt sentral for tilværelsen, for å komme seg rundt mellom fjorder og øyer, og for å skaffe seg mat og råmaterialer. De eldste båtfigurene i Alta er faktisk minst 2000 år eldre enn de eldste båtfigurene i Sør-Norge. Vi finner scener med kveitefiske, og jakt på rein og sel fra båt. Så folk har oppholdt seg mye i fjæra, og den store flate Storsteinen må ha skilt seg ut der den lå. Kanskje steinen var et godt sted å sette seg ned, en samlingsplass, og kanskje steinens flotte mønstre og farger innbød til å lage bilder av ting man brydde seg om og var opptatt av. Men landhevinga fortsatte, og med tiden ble den øverste delen av Storsteinen tilvokst med lav som la seg over helleristningene.

Storsteinens “problem”

I 1983 presenterte Knut Helskog en faseinndeling for helleristningene i Alta. Denne står seg fortsatt, selv om enkelte justeringer har blitt gjort. Den viktigste var da Jan Magne Gjerde fastslo at de eldste helleristningene kunne være tusen år eldre enn tidligere antatt. Faseinndelingen er basert på hvilken stil figurene har og hvor høyt over havet de ligger, og Helskog skilte ut fem etterfølgende og adskilte faser. Hvis man vandrer langs gangstiene i Hjemmeluft, kan man se med egne øyne at figurenes utforming og hva de forestiller er temmelig forskjellig ettersom hvor langt tilbake i tid de ble laget. Selv om det er mange variasjoner og ikke alle figurene svarer til fasiten, er det få steder helleristningsfeltene er så velordnede som dem her i Alta!

Og her kommer Storsteinens “problem” inn. Storsteinen har aldri passet helt inn i fasesystemet, og vanligvis sier man at figurene ble laget i alle de tre eldste fasene. I forbindelse med et forskningsprosjekt har jeg undersøkt og dokumentert Storsteinen på nytt, og sammenlignet helleristningene på Storsteinen med de andre i Alta. Jeg mener de kan ha blitt laget i to omganger. De fleste figurene ligner dem vi finner blant de eldste i Hjemmeluft og Kåfjord, mens noen ser ut som de langt yngre og helt særegne figurene på Amtmannsnes. Vi finner som vanlig mange rein, elg og mennesker, en del fisk eller hval, noen bjørner, båter og abstrakte mønstre som spiraler og kors. Men reingjerder, jaktscener og lange rekker med bjørnespor som kjennetegner den eldste fasen finner vi ikke på steinen, heller ingen av de store båtene som er vanlig i den neste og yngre fasen.

Det kan kanskje finnes en forklaring. Både i Hjemmeluft og Kåfjord er det et belte på mellom 21 og 22 meter over havet der det er funnet bare en håndfull figurer (13 for å være nøyaktig). Dette utgjør et klart skille mellom de to eldste fasene. Men - alle de hundrevis av figurene på Storsteinen ligger på nettopp denne høyden. Kan det være at folk lot være å lage helleristninger i fjæra i Hjemmeluft og Kåfjord i en periode, og at de valgte Storsteinen i stedet? De fleste bergkunstfeltene ligger nært steinalderboplasser, og det kan være at bosetningen var i Bossekop på denne tiden. Helleristningene på Storsteinen kan dermed representere en slags overgang mellom de to eldste fasene som vi finner i Hjemmeluft og Kåfjord. Både stilen, motivene og det faktum at det er få helleristninger i Hjemmeluft og Kåfjord på denne høyden over havet kan tyde på det.

For å gjøre det enda mer komplisert har vi figurene som helt klart ligner dem på Amtmannsnes. De merkelige helleristningene på Amtmannsnes ligger ganske mye lavere i terrenget (14-16 meter over havet) og ble laget i fjæra for ca. 4000-5000 år siden. “Amtmannsnes-figurene” på Storsteinen må ha blitt laget da steinen lå et godt stykke over fjæra og den var da helt dekket av lav. Likevel valgte noen å lage helleristninger der. Kanskje de kjente til de gamle ristningene og ville føye til sine egne figurer? Eller kanskje den svære steinen som ruvet sånn i landskapet var det perfekte stedet for å sette sitt merke i verden?

Nye muligheter

De siste helleristningene på Storsteinen ble altså laget for rundt 4000 år siden, mens steinen fortsatte sin “vandring” oppover i landskapet. Helt opp til vår tid har den ligget som et landemerke hvor barn lekte og folk møttes. Etter sigende ble det til og med brent sankthansbål på toppen av steinen. Da Åge Nilsen i 1973 takket ja til et sprengningsoppdrag i en hage i Bossekop, så han neppe for seg at han skulle gjøre en oppdagelse som skulle føre en svær stein fra Alta inn på den prestisjetunge verdensarvlista til FN. Han rakk å bore noen hull til dynamitt i steinen før han la merke til figurene. Han stoppet arbeidet, og varslet både lokalavisa og Tromsø Museum om funnet. Husene omkring Storsteinen var allerede bygget og den bratte skråningen der steinen lå fylt ut med masser for å få en jevnere hage. Men steinen ligger der den lå, og den opprinnelige grunnen er kanskje bevart under de påfylte massene. Der kan det skjule seg arkeologisk materiale som kan gi oss mer informasjon, men det vet man aldri før eventuelle undersøkelser er gjort.

Det at Alta Museum nå, med støtte fra Riksantikvaren og Troms og Finnmark fylkeskommune, har kunnet kjøpe tomta der steinen ligger, åpner opp for mer forskning. Det er fortsatt mye vi ikke vet. Det kan bli utfordrende å få vist frem helleristningene siden steinen ligger inneklemt i et boligfelt, men museet har nå anledning til å virkelig begynne å pønske ut løsninger på dette også.