Disse har kjøpt og solgt bolig i uka som gikk

Alta kommune Svaneveien 37 (Gnr 26, bnr 273) er solgt for kr 3.775.000 fra Zakye Atayi til Odd-Ivar Johnsen og Siw Janne Dreyer (20.09.2021)

Bossekop Borettslag andelsnr 13 er solgt for kr 2.980.000 fra John G N Kristiansen og Linn Åse Bentsen til Marianne Thomassen (20.09.2021)

Gnr 4, bnr 25 er solgt for kr 120.000 fra Alta Eiendom As til Torill Johannessen (21.09.2021)

Salget omfatter også Gnr 4, bnr 26

Salget omfatter også Gnr 4, bnr 115

Gakorimyra Borettslag andelsnr 19 er solgt for kr 2.600.000 fra Hege Anita Reitan til Vegard Andersen (21.09.2021)

Holstsletta 66 (Gnr 32, bnr 709) er solgt for kr 681.000 fra Re Eiendom As til Martine Strifeldt (22.09.2021)

Holstsletta 84 (Gnr 32, bnr 672) er solgt for kr 652.000 fra Alta Kommune til Stian Thomassen og Therese Oppheim (22.09.2021)

Spoveveien 6 (Gnr 27, bnr 1405, seksjon 6) er solgt for kr 3.150.000 fra Anita Andersen til Guri Sjøtun Lydersen og Henning Skogvang (22.09.2021)

Kronstad Borettslag andelsnr 51 er solgt for kr 2.400.000 fra Bente Rønquist Nilsen til Kathrine Veronika Eriksen (22.09.2021)

Marienlund Borettslag andelsnr 5 er solgt for kr 3.225.000 fra Lisa Bjerkan Hansen til Maileen Norheim (23.09.2021)

Åttringveien 3 (Gnr 30, bnr 188) er solgt for kr 5.550.000 fra Villy Oddvar Jenssen til Christine Erland og Jan-Håvar Kivijervi (23.09.2021)

Blålyngveien 11 (Gnr 32, bnr 271) er overdratt for kr 3.100.000 fra Reidar Berg Hammari til Abos As (23.09.2021)

Elvestrand 33 (Gnr 28, bnr 84) er solgt for kr 1.800.000 fra Unni C Bech-Johannessen til Even Olsen (23.09.2021)

Myrullveien Borettslag andelsnr 5 er solgt for kr 2.350.000 fra Maria Knudsen til Kristina Strifeldt (24.09.2021)

Myrullveien Borettslag andelsnr 3 er solgt for kr 2.350.000 fra Håvard Olsen til Mattis Jansen Vik (24.09.2021)

Berlevåg kommune Gnr 5, bnr 1, fnr 65 er overdratt for kr 1.000.000 til Christian H M Andersen (20.09.2021)

Rådhusgata 3 B (Gnr 11, bnr 625) er overdratt fra Leif Roger Ananiassen til Bjørg Edna Ananiassen (20.09.2021)

Gnr 5, bnr 1, fnr 56 er solgt for kr 350.000 fra June Marit Løkka Hansen og Morten-André Olsen til Suvi Birgitta Länsman (24.09.2021)

Gamvik kommune

Værveien 126 (Gnr 3, bnr 59) er solgt for kr 2.000.000 fra Geir Karlstad og Herdis Karlstad til Jørn-Are Olsen og Kjerstin Fjellet (21.09.2021)

Hammerfest kommune Solhaugen 28 (Gnr 108, bnr 411) er solgt for kr 2.100.000 fra Bjørn Meedby til Emilie Halvorsen og Lasse André Thrane (20.09.2021)

Tyven Borettslag andelsnr 42 er overdratt fra Jan Arne Horn til Torild Horn (20.09.2021)

Gnr 108, bnr 432 er solgt for kr 1.550.000 fra Frank Marius Nilsen til Gøril Svendsen Strømme og Roy Ole Strømme (21.09.2021)

Salget omfatter også Slettelv 49 (Gnr 108, bnr 449)

Nordlysveien 16 (Gnr 21, bnr 492) er overdratt fra Rolf Johan Ingebrigtsen til Ann Vibeke Ingebrigtsen, Gerd S H Ingebrigtsen, Gry Hege I Aksberg, Mai Elin H Ingebrigtsen og Ragnhild I H Ingebrigtsen (22.09.2021)

Gjestebakken 74 (Gnr 124, bnr 1, fnr 82) er solgt for kr 1.450.000 fra Jan Rudolf Hansen til Andreas A Sigvartsen og Jeanette Paulsen (22.09.2021)

Elvestrand Borettslag andelsnr 114 er solgt for kr 1.225.000 fra Marianne Pedersen til Kjetil Reinsbakk Maridal (22.09.2021)

Repparfjorddalen 2038 (Gnr 103, bnr 1, fnr 36) er solgt for kr 2.150.000 fra Thomas Knudsen til Elisabeth Fauskanger og Kristjan Iversen Hansen (23.09.2021)

Blåbærlia Borettslag andelsnr 8 er solgt for kr 440.000 fra Polytech Hammerfest As til Steve Mikkelsen (24.09.2021)

Hasvik kommune Gnr 16, bnr 439 er solgt for kr 750.000 fra Margith Larsen til Jarle Granheim Hansen (21.09.2021)

Salget omfatter også Korsvikveien 18 (Gnr 16, bnr 444)

Strandveien 27 (Gnr 2, bnr 30) er solgt for kr 1.500.000 fra Linda Hansen, Tore Hansen og Ørjan Hansen til Mona Mauseth og Stig Martin Olsen (22.09.2021)

Strandveien 27 (Gnr 2, bnr 30) er overdratt fra Gerd Lea Karlsen til Linda Hansen, Tore Hansen og Ørjan Hansen (22.09.2021)

Karasjok kommune Bieskkángeaidnu 687 (Gnr 20, bnr 31) er overdratt for kr 2.300.000 fra Linda-Chanette Rasmus til Kristine Rasmus Solbakken og Nils Torfinn Balto (22.09.2021)

Salget omfatter også Gnr 20, bnr 32

Kautokeino kommune Gnr 12, bnr 1, fnr 77 er solgt for kr 1.400.000 fra Kari Heitmann og Lise Heitmann til Beate Terese Bjørkli og Sigurd Edvard Pettersen (23.09.2021)

Lebesby kommune Brenngamveien 34 (Gnr 34, bnr 66) er solgt for kr 150.000 fra Øystein Ingilæ til Lise Brith Jenssen (21.09.2021)

Christian Horsts vei 41 (Gnr 36, bnr 1, fnr 84) er solgt for kr 650.000 fra Eva Mari Amundsen til Jessy Anna M Wikström og Rolf Daniel Jenssen (22.09.2021)

Loppa kommune Andel av Nuvsvågveien 400 (Gnr 17, bnr 6) er overdratt fra John Edvard Hauge til Gerd Marit Larsen (20.09.2021)

Skolebakken 18 (Gnr 8, bnr 45) er solgt for kr 350.000 fra Aud Hilma Jakobsen til Hilde Annie Johannessen (21.09.2021)

Båtvorrveien 213 (Gnr 23, bnr 55) er solgt for kr 450.000 fra Solbjørg Johanna Johansen til Einar Joakim Johansen (24.09.2021)

Måsøy kommune Gnr 11, bnr 67 er overdratt fra Borgny J Kristiansen og Liv Kristiansen til Renate Giæver (20.09.2021)

Gnr 11, bnr 67 er overdratt fra Aminda M Kristiansen til Borgny J Kristiansen og Liv Kristiansen (20.09.2021)

Nesseby kommune Gnr 4, bnr 1, fnr 43 er solgt for kr 20.000 fra John Banne til Øystein Hansen (20.09.2021)

Gnr 1, bnr 1, fnr 3 er solgt for kr 200.000 fra Mari-Ann Nilssen til Tor Gunnar Henriksen (20.09.2021)

Andel av Rávttebelgeainu 185 (Gnr 10, bnr 127) er overdratt fra Jane Kristin Hansen til Hans Olav Hansen (23.09.2021)

Nordkapp kommune Solveien 4 (Gnr 6, bnr 1, fnr 22) er solgt for kr 750.000 fra Marius Pettersen til Jeanette Kaspersen (21.09.2021)

Stranda 26 (Gnr 17, bnr 410) er solgt for kr 400.000 fra Bjørn Ole Olsen til Ernst Marvin O Olsen og Torunn Elisabeth Olsen (23.09.2021)

Klubbveien 4 (Gnr 7, bnr 166, seksjon 5) er solgt for kr 1.610.000 fra Habtom Kiflu Kesete til Karin Elise Lyder (24.09.2021)

Torvelegda 13 (Gnr 4, bnr 108) er solgt for kr 1.200.000 fra Roy Arne Thomassen og Siv Trude Johansen til Dirk Peters (24.09.2021)

Porsanger kommune Østre Porsangerveien 6136 (Gnr 35, bnr 18) er solgt for kr 70.000 fra Reidar Olaf Johnsen til Jove Jan-Ove Guttorm (24.09.2021)

Gnr 19, bnr 66 er solgt for kr 14.000 fra Arne Johansen til Øyvind Johansen (24.09.2021)

Sør-Varanger kommune Kvartalene Borettslag andelsnr 356 er solgt for kr 1.400.000 fra Sten Egil Larsen til Lena Bakkland (20.09.2021)

Kvartalene Borettslag andelsnr 356 er overdratt fra Ingegerd Larsen til Sten Egil Larsen (20.09.2021)

Andel av Storbukt og Braselv hytteområde 19 (Gnr 9, bnr 2) er overdratt fra Helga Andrea Vara til Ragni Vibeke Vara (20.09.2021)

Overdragelsen omfatter også andel av Storbukt og Braselv hytteområde 18 (Gnr 9, bnr 6)

Storskogveien 213 (Gnr 24, bnr 1, fnr 37) er solgt for kr 520.000 til Telia Towers Norway As (20.09.2021)

Andel av Kjerrisnesveien 103 (Gnr 29, bnr 147) er overdratt fra Tore Sannes til Anne Grete Sannes (21.09.2021)

Skrøytnesveien 763 (Gnr 19, bnr 154) er overdratt for kr 1.200.000 fra Eli Rushfeldt og Roger Beddari til Kristoffer R Beddari og Silje Kristin Persson (21.09.2021)

Neidenveien 2272 (Gnr 13, bnr 1, fnr 39) er solgt for kr 900.000 til Mia M Josefsen Johansen og Roy Emil Johansen (21.09.2021)

Salget omfatter også Gnr 13, bnr 1, fnr 45

Andel av Lanabuktveien 406 (Gnr 33, bnr 33) er overdratt fra Bye Bjarne til Johanna Olea Bye (22.09.2021)

Lærerveien 594 (Gnr 29, bnr 68) er solgt for kr 200.000 fra Siv Merete Åsheim til Morten Nødtvedt Wikan (23.09.2021)

Skytterhusfjellet Ii Borettslag andelsnr 27 er solgt for kr 1.880.000 fra Juha Antti Törmikoski til Anne Marie Dalhaug (23.09.2021)

Kvartalene Borettslag andelsnr 241 er overdratt for kr 1.600.000 fra Hilde Pettersen-Koppen til Espen Koppen (24.09.2021)

Neidenveien 3649 (Gnr 8, bnr 64) er solgt for kr 100.000 fra Anne Mette Iversen, Gro Hilde Iversen, Solveig K Iverse Furuberg, Tor Ivar Iversen, Trygve Runar Iversen og Wenche Marie Skorstad til Fred Håkon Fiskebeck og Jorun Nørstebø (24.09.2021)

Fjellveien 15 (Gnr 26, bnr 2, fnr 264) er solgt for kr 4.475.000 fra Kjersti Edlund Strand og Tor-Eivind Kverneland til Inger Marie Arnesen og Markus Stien Dæhlin (24.09.2021)

Tana kommune Lišmmajohka 1 A (Gnr 12, bnr 107) er solgt for kr 3.800.000 fra Edmund Persen og Tove Irene Somby Persen til Ellen Liselotte Lavir (23.09.2021)

Vadsø kommune Andel av Aldrik Seppelæs gate 5 (Gnr 8, bnr 634) er overdratt fra Tor-Arne Isaksen til Anita Isaksen (21.09.2021)

Ravneknausen 5 (Gnr 11, bnr 423) er solgt for kr 4.150.000 fra Jorunn Mosand Stephansen til Ida Margit Thorseng Huru og Thomas Pettersen (22.09.2021)

Prestelv Borettslag andelsnr 23 er solgt for kr 1.130.000 fra Silje Marjatta Ærø til Eirin Synnøve Tolk (22.09.2021)

Vardø kommune Honningsvåggata 3 A (Gnr 20, bnr 200, seksjon 1) er solgt for kr 200.000 fra Xa Utvikling As til North Utvikling As (20.09.2021)

Gnr 1, bnr 1, fnr 33 er solgt for kr 570.000 fra Evy Solveig Kleveland og Kjell Ragnar Amundsen til Torhild Kristin Gjølme (21.09.2021)

Gnr 8, bnr 1, fnr 13 er solgt for kr 800.000 fra Anita Pedersen til Vivi Ratikainen (21.09.2021)

Vinkelgata 2 (Gnr 20, bnr 151) er solgt for kr 415.000 fra Vardø Kommune til Marius Erlandsen Holmvik (23.09.2021)

Gnr 10, bnr 1, fnr 13 er solgt for kr 15.000 til Monica Stavseth og Tom Olav Stavseth (23.09.2021)