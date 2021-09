nyheter

Hans Majestet Kongen har i dag utnevnt førsteamanuensis Odd Mathis Hætta fra Alta til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, heter det i en pressemelding fra slottet.

Han mottar utmerkelsen for sin innsats for samisk samfunnsutvikling. Dekorasjonen vil bli overrakt ved et arrangement i Alta fredag 1. oktober 2021.