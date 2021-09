Må opp med nye kutt med en innsparing på 11,5 mill.

nyheter

Øvre Alta skole fredes av rådmannen, og vil ikke lenger figurere på kuttelisten som ble gjort offentlig for rundt en måned tilbake. Tirsdag kunne Altaposten avsløre at nedleggelse av Øvre Alta skole var en del av kutteforslaget til rådmannen. Forslaget lå i kuttelisten, men det var brukt skjult tekst slik at tiltaket ikke ble kjent før Altaposten fikk det fram i lyset.