nyheter

Det er under et Facebook-innlegg av Emil-Andrè Taftø, leder i Troms og Finnmark FpU, hvor stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (FrP) kommer med svært sterk kritikk mot ungdomspartiet. Taftø la ut innlegget for å takke sine kolleger for arbeidet under en heftig valgkamp, og for å skryte av skolevalgresultatet på 19,1% i fylket.