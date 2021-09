Varsler kraftige vindkast i Vest-Finnmark

nyheter

Meteorologene melder på twitter at de har sendt ut gult farevarsel på vindkast for områdene Vest-Finnmark og indre strøk av Nord-Troms.

Det blåser allerede friskt i Alta, men fra tirsdag morgen til ettermiddag ventes det altså kraftige vindkast på mellom 27-32 sekundmeter.

– Husk å sikre løse gjenstander, og hold deg oppdatert på Yr.no, er den klare beskjeden fra meteorologene.

De skriver samtidig på egne sider at det vil være mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport.

– Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen, skriver de.