Disse har kjøpt og solgt bolig i uka som gikk

Elvekanten 16 (Gnr 33, bnr 1058, seksjon 20) er solgt for kr 4.192.100 fra Kronstad Eiendom As til Ole Martin Opgård (14.09.2021)

Rådyrveien 5 (Gnr 26, bnr 603) er solgt for kr 6.650.000 fra Astrid Fagertun Hofstad til Anita Rønning Holtet og Odd Håvard Holtet (14.09.2021)

Myrullveien Borettslag andelsnr 14 er solgt for kr 2.100.000 fra Daniel Olsen Fredriksen til Vasilij Truksanin (14.09.2021)

Spireaveien 13 A (Gnr 33, bnr 228) er solgt for kr 3.700.000 fra Gabor Sebestyen til Villy Oddvar Jenssen (15.09.2021)

Ringveien 12 (Gnr 31, bnr 362) er solgt for kr 6.000.000 fra Arne Kristensen til Therese Stenbakk og Øyvind A Thomassen (16.09.2021)

Storekorsnesveien 153 (Gnr 48, bnr 123) er overdratt fra Storekorsnes Idrettslag til Eva Korsnes Kaveldiget, Hugo Korsnes og Lillian Korsnes (16.09.2021)

Tollevik Borettslag andelsnr 35 er solgt for kr 3.510.000 fra Lisa Strand Åsheim til Eva Jenny Myhren (16.09.2021)

Tømmerstien 12 (Gnr 33, bnr 75, seksjon 8) er solgt for kr 3.300.000 fra Ann Katrin Kristensen til Viktor Henrik Esberg (17.09.2021)

Kåfjordveien 688 (Gnr 14, bnr 109) er solgt for kr 3.305.000 fra Beate Uglebakken og Magne Nilsen til Sarah Sofie Daniloff og Vegard Jensen (17.09.2021)