Ikke interessert i samarbeid uten at sykehus legges på bordet: – Tilbyr jo ingenting

Stortingsrepresentant Marianne Sivertsen Næss (Ap) korrigerte fredag formiddag et inntrykk som ble dannet etter en NRK-artikkel, om at hun og Ap avviste samarbeid med Pasientfokus. Næss understreket at hun avviste regjeringssamarbeid, med henvisning til at Ap ønsker å samarbeide med Sp og SV. NRK har i ettertid oppdatert artikkelen.