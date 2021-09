Tilbyr 3. dose i Alta

nyheter

Nå kan de med nedsatt immunforsvar ta sin tredje vaksinedose. For å gjøre det effektivt og mulig å gjennomføre innen kort tid, er det åpent for at man selv kan dokumentere medisinbruk når man skal ta vaksinen.

Fordelingen er delt inn i to grupper, gruppe en er organtransplantmottakere, de som har fått benmargstransplantasjon de siste to årene, de som har en pågående graft versus host sykdom som krever imunsppresjon, de med alvorlig og moderat immunsvikt, pasienter som undergår aktiv dialysebehandling eller har kronisk nyresvikt stadium 5, og de med avansert eller ubehandlet HIV infeksjon. De innenfor gruppe 1 trenger bare å vise notat fra sykehus hvor diagnose fremgår.

Gruppe 2 er pasienter med pågående immundempende behandling av annen årsak. Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra fagmedisinske miljø trenger bare å vise dokumentasjon på at de bruker medisinen, det kan være journalnotat, resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremstår.

Liste over medisiner som kvalifiserer til tredje dose finner du ved å trykke her.

De i gruppe 1 og 2 kan bestille time til 3. dose ved å ringe Alta kommunes vaksinetelefon 900 13 924.

Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling og pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og ikke inngår i gruppe 1 eller 2 vil få brev fra spesialisthelsetjentesten.