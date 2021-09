Moderniserer årets konkurranse

nyheter

Nytt for årets Høstjakt er at du må registrere alle kjøpene dine gjennom en QR-kode med mobiltelefonen, for å være med i jakten på 60.000 kroner som premiepotten består av.

Fremgangsmåten er godt beskrevet

Der man tidligere fikk en Høstjakt-bong for hver 100-lapp man handlet for, skal man altså nå registrere kjøpet gjennom mobiltelefonen.

QR-koden finner man i hver butikk som deltar. Denne scannes før man registrerer navn, telefonnummer, butikk og nøyaktig beløp du har handlet for. Så fotograferer du kvitteringen og laster denne opp.

Fremgangsmåten er godt beskrevet når du «skyter» QR-koden.

Samme som før, men bare mye enklere, vil det automatisk generere så mange lodd som kvitteringen er verdt. Dette betyr at har du handlet for 750 kroner vil det generere 7 lodd, altså ett lodd for hver hele hundrelapp.

Maksantall

Som før er også maksantallet på 100 lodd. Så om du gjør en storhandel på 15.000 kroner får du likevel lodd for maksimalt 10.000 kroner. Men det skal gi mer enn nok sjanser til å stikke av med hovedpremien.