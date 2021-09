Før valget stilte han sykehus-ultimatum. Nå snur han ryggen til løftene.

nyheter

I et intervju med Radio Alta dagen etter valget bekrefter Geir Iversen at han ikke ser det som noen oppgave for Senterpartiet å kjempe fram fødeavdeling og akuttilbud i Alta. Det skjer under én uke etter at han i den direktesendte debatten med partitoppene i Finnmark i regi av Altaposten/Radio Alta forsterket Senterpartiets klare lovnad om å etablere fødeavdeling og akuttilbud i Alta.