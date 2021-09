Nå kunne 90 prosent ha vært fullvaksinert

nyheter

Før sommeren startet, var det så lite vaksiner at FHI måtte rasjonere. Nå ligger det nesten en halv million vaksiner og støver ned på et fryserom fordi folk er skeptiske til Moderna vaksinen.

– Det er nok vaksiner ute i kommunene og her til å nå målet. Så det er vaksinasjonstakten det går på, sa sjef for vaksineforsyning i FHI, Knut Jønsrud til VG.

Tilbakemeldingene FHI har fått, er at enten så ville ikke kommunene ha vaksiner fordi de hadde på lager, eller trodde de ikke fikk satt alle dosene raskt nok. Det har heller ikke vært lett for kommunene å få tak i folk, noe også Alta kommune har opplevd da det ble åpnet for drop in vaksinering.

– Vi tror og håper kommunene gjør det de kan for å øke kapasiteten og finner gode løsninger for å treffe folk der de er, møter opp på arbeidsplasser, skoler og fritidsaktiviteter.