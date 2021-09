Prognose klokken 21: Pasientfokus inne på tinget

nyheter

Irene Ojala, Pasientfokus og støttespillere jublet utenfor utestedet Barila, der nervene var i helspenn.

Den første progonsen viser at kun ett parti i gruppen andre er på tinget, nemlig Pasientfokus i Finnmark.

– Vi må ha med oss at dette bare er en første prognose, men vi håper naturligvis at dette står seg og at vi får ett mandat, sier Irene Ojala til Altaposten.

Jubelen sto i taket bak henne, men Irene valgte å ha is i magen, selv om det brede smilet sa sitt.

– Jeg håper personlig at vi tar dette mandatet fra Ap, det er de som har holdt på en sykehusstruktur som hører hjemme på museum, sier Ojala. Hun mener de har bredere appell enn inntrykket som er skapt.

– Senest i dag hadde jeg telefoner fra Hammerfest, der de hadde planer om å stemme på vår liste, sier hun.