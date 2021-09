nyheter

Gjennom sommeren og utover mot høsten har muligheten for å kommentere under artiklene på altaposten.no kommet og gått. Ustabiliteten har ikke gått upåaktet hen. Det her blitt en rekke tilbakemeldinger fra lesere som har ivret etter å diskutere både journalistikk og debattinnlegg på Altapostens flater.