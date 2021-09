Kollisjon mellom UTV og personbil, 4 personer involvert i ulykka: – Det er personskader

nyheter

Klokken 22 meldte politiet i Finnmark gjennom Twitter at det har vært en kollisjon mellom UTV og en personbil på Aronnesveien. Det er totalt fire personer involvert i ulykken, skadeomfanget er enda ukjent da nødetatene enda ikke er på stedet.

– Vi har ikke noe mer informasjon per nå, forteller Eirik Pedersen fra politiets operasjonssentral da Altaposten ringer like over klokka 22.

Ifølge en tipser er det veldig lang kø på stedet.

Operasjonsleder Pedersen kan rundt et kvarter senere fortelle at det er snakk om personskader:

– Det er personskader, men vi har ikke oversikt over hvor mange som er skadd, og hvilke typer skader det er snakk om. Men alle involverte er ved bevissthet og sjekkes av helse. UTVen er påført en del skader, sier han.

Situasjonen er fortsatt uoversiktlig.

– Det er usikkert hvor mange som var i de to kjøretøyene. Det er også for tidlig å si noe om det er snakk om en front-mot-front, eller en sidekollisjon, sier Pedersen.

Politiet har heller ikke oversikt over kjønn eller alder på de involverte, så kort tid etter ulykka.