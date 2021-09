Tiltalt for å ha drapstruet politimann

nyheter

Første punkt i tiltalen er paragraf 271 i straffeloven, for å ha utøvet vold mot en annen person. I mars 2020 skal tiltale ha slått en mann i ansiktet utenfor Biltema i Alta.

I mai 2020 skal mannen ha kjeftet, skreket og slo med knyttneven mot forbipasserende biler i Buktabakken. Da politiet ankom for å hente mannen, strittet han mot politibetjentene og truet med å drepe politibetjenten. For disse punktene er mannen tiltalt etter paragraf 81, for ved utilbørlig atferd ha forstyrret den alminnelige fred og orden, og paragraf 155 i straffeloven for å ved trusler ha påvirket en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling.

Saken skal opp i Vestre Finnmark tingrett 27.10.2021.