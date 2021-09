nyheter

Mens det i sør blir til dels fint vær mandag, ventes det dårligste valgværet å komme i Nord-Norge. Ifølge statsmeteorolog Siri Wiberg er det ventet et lavtrykk som kommer inn mot nordlige deler av Nordland og Troms, som gir byger sør for dette. Det betyr at Nordland stort sett får byger, mens det blir mer sammenhengende regn i deler av Troms og Finnmark.