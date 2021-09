Feststøy, vold og påvirket kjøring

nyheter

Natt til søndag, klokken 03:20 ga politiet i Hammerfest pålegg til to menn i 20 årene om å holde seg borte fra sentrum etter at det ble dårlig stemning mellom to grupper. Ikke lenge etter påtraff patruljen på de to bortviste mennene i sentrum, begge ble anmeldt.

Ikke lenge etter, klokken 03:30 måtte politiet ta seg av en volds-hendelse i taxikøen i Hammerfest. En mann i slutten av 50 årene ble tatt hånd om av ambulanse. Politiet etterforsker volds-hendelsen. Skadeomfanget er ukjent.

Ett kvarter senere, måtte politiet i Alta gi pålegg til en festvert om å holde ro frem til klokken 08:00 søndag morgen etter å ha fått klage på feststøy.

Klokken 04:10 kontrollerte politiet en bilfører i Gamvik som hadde symptomer på cannabis bruk. Blodprøve ble tatt og førerkort beslaglagt. En mann i 50 årene har erkjent forholdet.

Klokken 05:40 på morgenkvisten rykket politiet ut til en volds-hendelse i Kaiskuru. En mann i 20 årene ble tatt hånd om av politiet etter å ha blitt holdt nede av folk på stedet. Ingen ble skadet, og ingen ønsket å anmelde forholdet. Mannen ble sendt bort av politiet.