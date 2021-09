Henriette ser lyset i enden av tunellen

nyheter

Etter et godt turistår i 2019, skulle Alta i 2020 ta norgesrekorden på mest liggedøgn på cruisebåter. I 2020 skulle 35 cruise anløp til Alta ha hele 50 liggedøgn. Alt lå til rette for en fantastisk sesong for North Adventure, helt til pandemien også inntraff Norge i mars. Nesten to år senere, ser endelig Henriette Bismo Eilertsen i North Adventure at reiselivet endelig har begynt å stable seg på beina igjen.