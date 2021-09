Lastebilkasse førte til arbeidsulykke i Gievdneguoika

nyheter

Like etter klokken 17:00 fikk Altaposten tips om en arbeidsulykke omtrent en kilometer sør for Gievdneguoika, hvor en mann i 40-årene har fått strøm gjennom kroppen i forbindelse med asfalteringsarbeid. Politiet er på stedet, og holder på med åstedsundersøkelser og vitneavhør. En lastebilkasse kom borti en høyspentledning, som resulterte i at mannen fikk strøm gjennom kroppen.

– Asfalten tømmes over veien, da må kassen med asfalt løftes, og den har kommet for høyt opp. Det er noe sånt som har skjedd, det går en ledning over veien som krysser veien i et luftspenn, forteller Gunnar Øvregård ved politiets operasjonssentral.

Politiet har ingen mistanke om at det har skjedd med overlegg.

– Alle arbeidsulykker med personskade etterforskes av politiet, så det gjelder også denne ulykka.

Ukjent helsestatus

Etter ulykka ble mannen brakt til helse i Kautokeino, han skal ha vært ved bevissthet og vil snart bli flydd til UNN.

– Jeg har fått bekreftet at helikopteret vil være i ferd med å lande i Kautokeino om fem til ti minutter, en mann vil bli bragt til UNN. Det er flytid på omtrent en time, så vi vil vite mer etter hvert, forteller pressekontakt Solveig Jacobsen.

Helsetilstanden til mannen er enda ukjent.

Saken vil bli oppdatert