Arbeidsulykke i Gievdneguoika - ambulanse og lege er på stedet

nyheter

Like etter klokken 17:00 fikk Altaposten tips om en arbeidsulykke i Gievdneguoika. Ifølge tipseren var det snakk om en arbeider som hadde fått varm asfalt over seg, ambulanse skal være på stedet og venter på helikopter for å fly mannen til UNN. Dette bekreftes delvis av politiets operasjonssentral.

– Vi har ikke kommet fram til stedet enda, men vi vet at det er et firma som jobber der oppe nå, forteller Gunnar Øvregård ved politiets operasjonssentral, og tilføyer;

– Det er ikke varm asfalt, det er snakk om en mann i 40 årene som har fått strøm gjennom kroppen. Ambulanse og lege er på stedet, men vi har ikke så mye informasjon nå fordi vi ikke har kommet fram til stedet.

Når politiet kommer fram, skal det gjøres åstedsundersøkelser, og gjennomføres vitneavhør for å kartlegge hvorfor ulykken har skjedd.

– Hva helse skal gjøre videre, det vet jeg ikke. Det kan godt hende han flys til UNN, men det kan jeg ikke bekrefte nå, avslutter Øvregård.