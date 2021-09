nyheter

I to år har Roy og Unni kjempet mot systemet for å få noen til å ta ansvar for morens død, et dødsfall alle, inkludert legene på sykehuset, er enig skyldes feilbehandling. Likevel peker samboerparet på at politiet i løpet av to år ikke har klart å etterforske dødsfallet, slik at saken nå er henlagt på grunn av foreldelse.