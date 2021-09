Starter vaksinering av barn ned til 12 år

nyheter

Det er via egne hjemmesider at Kautokeino kommune opplyser at de starter vaksinering av barn i aldersgruppen 12-15 år. Parallelt med dette får elever og lærere ved Sámi videregåendeskole og reindriftsskole så vel som studenter ved Samisk høgskole tilbud om koronavaksine.

– Disse gruppene får tilbud om koronavaksinering på onsdag 15. september 2021, melder kommunen, og minner om at vaksineringen skjer på LES-bygget.



– Årsaken til at denne gruppen nå vaksineres er at smitten blant barn og ungdom i Norge er økende, og ungdom har mange sosiale kontakter. Når mange smittes, vil også noen flere risikere å bli innlagt på sykehus. Dette kan også føre til at noen får den sjeldne og alvorlige komplikasjonen MIS-C, som er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2-6 uker etter koronainfeksjon. Derfor anbefales nå alle mellom 12-15 år vaksine, skriver kommunen videre.

Grunnen til at vgs og høgskole også prioriteres nå, fremgår også på hjemmesidene:

– Vaksinering av miljø med mange unge, blant annet studentmiljø, er svært viktig i håndteringen av Covid-19 pandemien fremover. Kautokeino kommune ønsker en høyest mulig vaksinasjonsgrad, for å være godt rustet mot pandemien.