NRK: Politiet skal bære elektrosjokkvåpen permanent

nyheter

Regjeringen har bestemt at politiet skal utstyres med elektrosjokkvåpen. Det melder NRK.

– Det er et kjempeverktøy for oss i de situasjonene der det er skummelt for oss å gå for nærme gjerningspersonen, sier en politibetjent som jobber i Beredskapstroppen til NRK.

Ifølge NRK har Beredskapstroppen siden 2019 vært utstyrt med el-våpen i daglig tjeneste. Fire politidistrikt har vært med i et prøveprosjekt siden 2019, og totalt 90 personer har blitt skutt med elektrosjokkvåpen. 11 av disse er skutt av Beredskapstroppen.

– Dette skal ikke erstatte bruk av pepperspray eller batong. Dette kommer i den øvre del av maktpyramiden og skal brukes før en tyr til skytevåpen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland til kanalen.