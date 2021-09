Lager show i Britas navn

nyheter

– Vi snakket om det da Brita ble behandlet for kreften i Tromsø. Det manglet så mange ting, vanlige ting som kunne gjøre hverdagen bedre for de som er under kreftbehandling. De er alvorlig syke, men det offentlige har ikke penger til noe som er utenom selve behandlingen, sier Alf Harald Strand.