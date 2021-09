nyheter

Alta Krf gikk tirsdag ettermiddag ut og varslet at partiet ikke lenger vil ha et formelt samarbeid med Ap, SV og Sp om den politiske styringen av Alta kommune. De tre nevnte parti har flertall alene, men har hatt Krf med på laget og dermed hatt en robust kommunestyregruppe. Nå er samarbeidet over, bekrefter leder Erling-Christoffer Suhr til Altaposten.