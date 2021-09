Altamann tiltalt for å ha hatt seksualiserte bilder av barn

nyheter

Statsadvokatene i Troms og Finnmark tok i juni i år ut tiltale mot en mann i 20-årene.

Mannen tiltalt etter paragraf 311 i straffeloven for å ha produsert, anskaffet, besittet eller videresendt fremstilling som seksualiserte barn og paragraf 305 i straffeloven for å ha tvunget eller foreldet et barn under 16 til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd.

Det var i 2019, fra september til oktober, mannen ved gjentatte anledninger etterspurte og mottok flere bilder hvor en under 16 år var naken og bilder hvor hun var iført undertøy.

Påstand om oppreisningserstatning er nedlagt.

Saken skal opp i Vestre Finnmark tingrett 27. oktober.