10 parti skal forsøke å vinne Alta-velgerne

Altaposten/Radio Alta samler 10 av de største partiene og listene på de siste meningsmålingene til partitoppdebatt i kantina til Altaposten. Tirsdag 7. september klokken 15.00.

– Helsespørsmålene blir selvsagt viktig, men på ingen måte eneste sak som vi skal gjøre alt for å få tydelige svar hos deltakerne. Samtidig er det flere andre saker av vital betydning for Finnmark hvor svarene og politikken i beste fall synes uklar hos flere av partiene. Håpet er at vi også her skal få klare svar hos velgerne, sier redaktør i Altaposten, Rolf Edmund Lund.

Han overlater til politisk redaktør Jarle Mjøen å være debattleder, og de to har allerede lagt en plan for hvordan de skal få fram de klare svarene. I løpet av en god én og en halv time skal fire tema belyses i hver sine sekvenser:

– Tidenes nedprioritering av Finnmark i Nasjonal Transportplan hvor Finnmark kun får under en halv prosent av samlet ressursbruk de neste 12 år. Hvordan skal vi få flere prosjekter inn, og hvilke? Er nye veier nødvendigvis rett medisin i et miljøperspektiv?

– Land og vann har til nå vært eid i fellesskap av finnmarkingene, men Fefo kan være historie om få år, og et tosifret antall krav om eiendoms- og utvidet bruksrett skal nå behandles av rettssystemet. Kan utmarka i Finnmark bli et lappeteppe av ulike forvaltninger, og hvem kan gi garantier om at det ikke vil skje?

– Finnmark og Troms er tvangssammenslått? Vil en skilsmisse bety kriseøkonomi i et framtidig Finnmark, og vil folket i Finnmark bli spurt om de ønsker oppløsning av storfylket?

– Hvem vil innfri kravene fra Alta-regionen om helsetjenester av vital betydning, fødeavdeling og akuttilbud? Er responstiden i akutt sykdom og skade god nok for en tredel av innbyggerne i Finnmark som bor i Alta-regionen?

Til debatten har vi fått følgende påmelding fra partiene:

Ap – Runar Sjåstad, 1.kandidaten til stortinget, deltar for Ap.

SV: Johnny Ingebrigtsen, 2. kandidat SV.

KrF: Toppkandidat Truls Olufsen-Mehus

Rødt: Toppkandidat Lars Iver Wæhre

Senterpartiet: Geir Iversen, stortingsrepresentant og toppkandidat

MDG: Farid Shariati, toppkandidat MDG

Pasientfokus: Irene Ojala, toppkandidat

Venstre: toppkandidat Trine Noodt, toppkandidat og gruppeleder Venstre på fylkestinget

Frp: Bengt Rune Strifeldt, stortinsreprsentant og toppkandidat for Frp

Høyre: Kristen Albert Ellingsen, 2. kandidat Høyre